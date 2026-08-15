Polda Jatim Sebut 17 Selebgram & Artis Diduga Promosikan Arisan Online Bodong Rp71 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur bakal memanggil 17 publik figur dan selebgram untuk dimintai keterangan terkait dugaan promosi arisan online bodong yang dibuat tersangka selebgram Joiss Nydia Khaliz.

Belasan publik figur tersebut diduga ikut mempromosikan atau menerima endorsement dari Joiss untuk mengiklankan arisan online yang belakangan diketahui fiktif.

Dari informasi yang dihimpun, sejumlah nama yang diduga di-endorse Joiss di antaranya Millen Cyrus, Herlin Kenza, Nikita Mirzani, Dilan Janiyar, dan beberapa nama lainnya.

Dirressiber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Ariyanto mengatakan pemeriksaan terhadap para publik figur tersebut direncanakan berlangsung pekan depan.

"Minggu depan rencananya (publik figur dipanggil)," ujar Bimo saat dikonfirmasi, Jumat (14/8).

Kasubdit I Ditressiber Polda Jatim AKBP Erik Pradana menambahkan, total ada sekitar 17 publik figur yang akan dimintai keterangan. Mereka terdiri atas 16 selebgram dan satu TikTokers.

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"Direncanakan minggu depan kami melakukan pemeriksaan. Ada 16 selebgram, 1 TikTokers," kata Erik.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejauh mana keterlibatan para publik figur dalam promosi arisan online yang ditawarkan Joiss.