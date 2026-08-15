Setubuhi Anak Perempuan Penyandang Disabilitas, Kakek di Tuban Ditangkap Polisi

jatim.jpnn.com, TUBAN - Kakek berinisial SGG (69) di Kabupaten Tuban diringkus polisi karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan penyandang disabilitas.

Peristiwa tersebut diduga terjadi pada pertengahan Juli 2025 di sebuah rumah kosong.

Kasus itu terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pihak keluarga. Keluarga korban kemudian melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut kepada polisi.

Wakapolresta Tuban Kompol Supiyan mengatakan kasus tersebut kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Tuban.

“Rentan waktunya cukup lama karena baru dilaporkan di Unit PPA Polresta Tuban,” kata Supiyan di hadapan wartawan, Jumat (14/8).

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan mengamankan SGG di kediamannya.

SGG kemudian dibawa ke Mapolresta Tuban untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Supiyan mengatakan penyidik telah memeriksa SGG, pelapor, dan sejumlah saksi untuk mendalami dugaan kekerasan seksual tersebut.