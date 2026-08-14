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JPNN.com Jatim Kriminal Dituduh Jadi Pelakor, Wanita di Sampang Dijambak dan Disiram Sambal

Dituduh Jadi Pelakor, Wanita di Sampang Dijambak dan Disiram Sambal

Jumat, 14 Agustus 2026 – 19:07 WIB
Dituduh Jadi Pelakor, Wanita di Sampang Dijambak dan Disiram Sambal - JPNN.com Jatim
Wanita berinisial MR (29) warga Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, melapor ke Polres Sampang dituduh berselingkuh. Foto: Dok. Polres Sampang

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Seorang wanita berinisial MR (29) di Kabupaten Sampang, Madura menjadi korban penganiayaan setelah dituduh berselingkuh dengan suami orang.

MR dijambak hingga disiram sambal di sejumlah bagian tubuhnya. Aksi tersebut bahkan direkam dan videonya kemudian beredar di media sosial.

Seusai kejadian, warga Kecamatan Ketapang tersebut melaporkan dugaan penganiayaan yang dialaminya ke Polres Sampang.

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"Iya (melapor ke Polres Sampang)," kata Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo, Jumat (14/8).

Eko menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di sebuah tempat praktik bidan di Dusun Tetean, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang, pada Senin (10/8).

Peristiwa bermula ketika MR diajak oleh seorang wanita berinisial H (29) untuk datang ke tempat praktik bidan tersebut.

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Di lokasi, sudah ada ibu H berinisial S (45) dan seorang wanita lainnya berinisial H (25).

Menurut Eko, H kemudian menanyakan kepada MR mengenai dugaan hubungan asmara dengan F yang disebut sebagai suami H.

Wanita di Sampang dituduh sebagai pelakor hingga dijambak dan dilumuri sambal. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
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TAGS   pelakor Sampang wanita dituduh selingkuh penganiayaan di Sampang wanita disiram sambal Polres Sampang

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