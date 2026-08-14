Dituduh Jadi Pelakor, Wanita di Sampang Dijambak dan Disiram Sambal

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Seorang wanita berinisial MR (29) di Kabupaten Sampang, Madura menjadi korban penganiayaan setelah dituduh berselingkuh dengan suami orang.

MR dijambak hingga disiram sambal di sejumlah bagian tubuhnya. Aksi tersebut bahkan direkam dan videonya kemudian beredar di media sosial.

Seusai kejadian, warga Kecamatan Ketapang tersebut melaporkan dugaan penganiayaan yang dialaminya ke Polres Sampang.

"Iya (melapor ke Polres Sampang)," kata Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo, Jumat (14/8).

Eko menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di sebuah tempat praktik bidan di Dusun Tetean, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang, pada Senin (10/8).

Peristiwa bermula ketika MR diajak oleh seorang wanita berinisial H (29) untuk datang ke tempat praktik bidan tersebut.

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Di lokasi, sudah ada ibu H berinisial S (45) dan seorang wanita lainnya berinisial H (25).

Menurut Eko, H kemudian menanyakan kepada MR mengenai dugaan hubungan asmara dengan F yang disebut sebagai suami H.