Disapa Warga Malah Marah, Pria di Bubutan Surabaya Bawa Mandau Tebas Tetangganya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Zainul Arifin warga Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya menjadi korban penganiayaan hingga luka serius pada Kamis (6/8) pukul 01.39 WIB. Pria berusia 33 tahun itu mengalami luka pada lengan kiri setelah ditebas menggunakan senjata tajam jenis mandau.

Pelakunya ialah Subandriyo (50) yang merupakan tetangga korban.

Kapolsek Bubutan Kompol Sandi Putra menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama sejumlah warga dan pengurus kampung sedang melakukan kerja bakti di Jalan Cepu, Margorukun Gang 7, sekitar pukul 01.15 WIB.

Saat itu, saksi berinisial Hariono menyapa Subandriyo yang melintas di lokasi. Namun, sapaan tersebut justru direspons dengan kemarahan.

Subandriyo kemudian pergi sambil mengucapkan kalimat bernada ancaman. Tidak lama berselang, dia kembali ke lokasi dengan berjalan kaki sambil membawa senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 50 sentimeter.

Dia kemudian menodongkan sekaligus mengayunkan senjata tersebut ke arah warga yang sedang melakukan kerja bakti. Melihat kejadian itu, Zainul berusaha melerai dan meminta maaf.

Namun, Subandriyo diduga mengira korban membela warga lainnya. Pelaku kemudian mengayunkan mandau dari arah samping ke tubuh korban.

"Korban berusaha menangkis menggunakan tangan kiri hingga mengalami luka yang cukup dalam," jelas Sandi tertulis, Kamis (13/8).