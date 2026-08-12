Polda Jatim Bakal Periksa Selebgram dan Artis Terkait Arisan Online Bodong Rp71 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur bakal memeriksa sejumlah selebgram dan artis yang diduga terlibat dalam promosi arisan online bodong dengan total perputaran dana mencapai Rp71 miliar.

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan kerja sama promosi antara sejumlah figur publik dengan tersangka utama berinisial JNK.

Direktur Reserse Siber (Ditresiber) Polda Jatim Kombes Bimo Ariyanto mengatakan JNK memanfaatkan pengaruh sejumlah public figure untuk menarik masyarakat agar bergabung dalam arisan online yang dikelolanya.

"Dari keterangan tersangka dan saksi admin, program ini di-endorse atau mereka mengontak sejumlah public figure dan selebgram untuk ikut mempromosikan arisan online tersebut," ujar Bimo saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (12/8).

Menurut Bimo, penyidik akan melayangkan surat pemanggilan kepada sejumlah figur publik tersebut.

Mereka akan dimintai keterangan untuk mengetahui sejauh mana peran serta bentuk kerja sama dengan pengelola arisan online tersebut.

"Pada penyidikan selanjutnya, beberapa public figure tersebut akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Nanti akan kita sampaikan bagaimana perkembangan perkaranya," tuturnya.

Sebelumnya, Polda Jatim mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok arisan online yang dikelola JNK, perempuan asal Bali.