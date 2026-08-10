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JPNN.com Jatim Kriminal 2 Pekan Jadi Buronan, Pelaku Pembacokan Valet di Surabaya Akhirnya Menyerahkan Diri

2 Pekan Jadi Buronan, Pelaku Pembacokan Valet di Surabaya Akhirnya Menyerahkan Diri

Senin, 10 Agustus 2026 – 22:05 WIB
2 Pekan Jadi Buronan, Pelaku Pembacokan Valet di Surabaya Akhirnya Menyerahkan Diri - JPNN.com Jatim
Laurens Lekatompessy (tiga dari kiri) didampingi Ketua dan Pengurus M1R menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Laurens Lekatompessy alias Pace, pelaku pembacokan dua petugas valet tempat hiburan Ambyar Surabaya akhirnya menyerahkan diri kepada polisi.

Laurens sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya selama sekitar dua pekan.

Kanit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya AKP I Made Sutanaya mengatakan Laurens menyerahkan diri pada Minggu (9/8) malam.

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Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendalami kasus pembacokan tersebut.

"Iya, hari Minggu malam. Masih pemeriksaan," kata Made saat dikonfirmasi, Senin (10/8).

Sebelumnya, Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menetapkan satu pelaku pembacokan terhadap dua valet tempat hiburan Ambyar Feri (25) dan Didik (28) sebagai daftar pencarian orang (DPO).

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Pelaku yang masuk DPO tersebut diketahui bernama Laurens Lekatompessy alias Pace. Pemuda asal Latulahat, Nusaniwe, Kota Ambon, itu kini diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Informasi yang beredar, Laurens berusia 24 tahun. Dia memiliki ciri-ciri fisik tinggi sekitar 165-170 sentimeter, berbadan sedang, berambut pendek ikal warna hitam, serta berkulit sawo matang.

Pelaku pembacokan dua valet Ambyar Surabaya, Laurens Lekatompessy alias Pace, akhirnya menyerahkan diri setelah sekitar dua pekan masuk DPO Polrestabes Surabaya
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TAGS   Buronan pembacokan pembacokan valet pembacokan debt collector Polrestabes Surabaya

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