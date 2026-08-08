5 Tim Polda Jatim Disebar Buru Terduga Pembunuh ASN Bangkalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur terus memburu Erlan (56) terduga pelaku pembunuhan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan Ruly Yunis Setiawati (50).

Untuk menangkap Erlan yang hingga kini masih buron, Ditreskrimum Polda Jatim mengerahkan lima tim yang disebar ke sejumlah wilayah di luar Jawa Timur.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan lima tim tersebut saat ini bergerak di sejumlah daerah yang diduga menjadi lokasi persembunyian Erlan.

"Sampai saat ini ada lima tim yang masih bergerak di sejumlah wilayah, di antaranya Jawa Tengah, Kalimantan, wilayah yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka, serta Sulawesi. Kami masih terus melakukan pengejaran," kata Jumhur, Jumat (7/8).

Menurut Jumhur, polisi sebelumnya telah menelusuri lingkaran pertemanan hingga kerabat Erlan untuk mencari keberadaan terduga pelaku.

Dari penelusuran tersebut, polisi sempat mendapatkan informasi bahwa Erlan pernah berlindung di rumah salah satu saudaranya.

Namun, setelah itu Erlan disebut memutus hubungan dengan keluarga maupun orang-orang di lingkaran pertemanannya.

"Kami terus menelusuri setiap jejak yang ada. Meski tersangka memutus hubungan dari semua pihak, kami yakin dapat segera menangkapnya. Insya Allah, penangkapan akan segera terlaksana," tegas Jumhur.