Buron Sepekan, Pembunuh Nenek 79 Tahun di Pasuruan Ditangkap di Semarang

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap YA (35) tersangka pembunuhan Nurami (79) warga Dusun Talang Lor, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Tersangka ditangkap setelah buron selama sepekan di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menelusuri keberadaan tersangka dari lingkungan pertemanan hingga keluarganya.

"Tim melakukan penelusuran mulai dari lingkungan pertemanan hingga keluarga pelaku. Hasilnya, keberadaan pelaku diketahui dan langsung ditangkap di wilayah Tuntang, Semarang," kata Jumhur, Jumat (7/8).

YA diketahui melarikan diri ke Kecamatan Tuntang setelah membunuh Nurami di rumah korban pada 15 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif pembunuhan tersebut bukan semata-mata persoalan utang seperti dugaan awal.

Tersangka mengaku membutuhkan uang untuk modal mencari pekerjaan setelah kontraknya sebagai petugas keamanan berakhir.

"Pelaku ini membutuhkan uang untuk mencari pekerjaan di kota lainnya," ujar Jumhur.

Untuk mendapatkan uang, YA kemudian merencanakan perampokan terhadap korban. Tersangka menunggu Nurami seorang diri di rumah. Setelah itu, YA datang dengan berpura-pura bertamu.

Saat korban menyuguhi pelaku secangkir kopi, YA kemudian menyerang Nurami dengan mencekiknya hingga terjatuh. Pelaku selanjutnya membanting korban hingga meninggal dunia.