Terduga Pembunuh ASN Bangkalan Diduga Sempat ke Rumah Korban, Emas 1 Kg Lebih Raib

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Terduga pelaku pembunuhan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan Ruly Yunis Setiawati Erlan (54) diduga sempat mendatangi rumah korban di Bangkalan.

Kuasa hukum keluarga Ruly, Risang Bima Wijaya mengatakan Erlan diduga datang ke rumah korban pada Kamis (18/6), atau beberapa hari sebelum Ruly ditemukan tewas.

Ruly ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas pelat merah bernomor polisi M 1090 GP yang terparkir di area Bandara Juanda, Sidoarjo, pada Rabu (24/6).

Menurut Risang, kedatangan Erlan ke rumah Ruly diduga berkaitan dengan hilangnya sejumlah harta benda milik korban.

Dugaan tersebut muncul setelah penyidik meminta keluarga mengidentifikasi barang-barang milik Ruly. Saat dilakukan pengecekan, keluarga menemukan sejumlah barang berharga yang sebelumnya tersimpan di rumah ternyata sudah tidak ada.

"Kan penyidik minta keluarga untuk mengenali barang-barang. Terus dicocokkanlah dengan barang-barang yang di rumah, diperiksa kotaknya, ternyata tinggal sedikit. Banyak yang tidak ada di situ," kata Risang kepada kumparan, Jumat (7/8).

Suami dan anak Ruly kemudian menyadari sejumlah barang berharga yang disimpan di dalam lemari telah hilang.

"Anaknya mengenali, suaminya mengenali, 'ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada'. Nah, itu jumlahnya banyak," ujarnya.