Oknum Dishub Gresik Beli 1 Gram Sabu-sabu dari Jaringan Madura, Lalu Dibagi 8 Klip

jatim.jpnn.com, GRESIK - Oknum pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik berinisial MY diringkus Satresnarkoba Polres Gresik karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu.

Pria berusia 26 tahun asal Kebomas, Gresik, itu mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama sekitar empat bulan.

Kasat Resnarkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani mengatakan MY memperoleh sabu dari jaringan Madura.

"Sudah empat bulan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu," kata Ahmad Yani, Kamis (6/8).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, MY biasanya membeli sabu sebanyak satu gram. Barang tersebut kemudian dibagi menjadi delapan klip sebelum diedarkan bersama rekannya, DK.

"1 gram dibagi 8 klip, tiap klipnya dijual Rp300 ribu. Dari pengakuannya 1 gram itu bisa habis dalam seminggu," jelasnya.

Menurut Yani, MY dalam menjalankan aksinya lebih sering bersama DK. Namun, sabu tersebut juga sempat dijual kepada sejumlah rekannya di lingkungan Dishub Gresik.

"Ya, salah satunya adalah IR, yang saat ini menjalani rehabilitasi," tambah Yani.