Terungkap! Oknum Dishub Gresik Diduga Pesta Narkoba di Ruang Istirahat Kantor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan oknum anggota outsourcing Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik terus bergulir.

MY (25) oknum anggota outsourcing Dishub Gresik yang ditangkap Sat Resnarkoba Polres Gresik diduga tidak hanya mengonsumsi dan mengedarkan sabu-sabu kepada sejumlah rekannya.

MY juga disebut pernah menggelar pesta sabu di salah satu ruangan yang berada di lingkungan Kantor Dishub Gresik.

Pesta sabu-sabu tersebut diduga dilakukan sekitar pukul 16.30 WIB atau setelah sebagian pegawai menyelesaikan aktivitas kerja.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Khusaini mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas tersebut.

Menurut dia, dugaan pesta sabu-sabu itu dilakukan di luar jam kerja sehingga tidak diketahui pihaknya.

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"Saya enggak begitu tahu bagaimana hal itu (pesta sabu-sabu) dilakukan di dalam lingkup kantor. Kalau enggak salah itu kan dilakukan di luar jam kerja," kata Khusaini, Rabu (5/8).

Walakin, Khusaini memastikan pihaknya langsung mengambil langkah pencegahan setelah mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan ruangan tersebut.