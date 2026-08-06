44 Hari Buron, Pembunuh ASN Bangkalan Belum Tertangkap, Keluarga Ungkap Harta yang Hilang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tepat 44 hari setelah kasus pembunuhan Ruly Yunis Setiawati (50) Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pemerintah Kabupaten Bangkalan terungkap, polisi hingga kini belum menangkap Erlan (56), pria yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Keberadaan Erlan yang masih misterius membuat keluarga korban mulai khawatir kasus tersebut berjalan di tempat.

Kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya meminta kepolisian tidak berhenti melakukan pengejaran dan pelacakan terhadap Erlan.

Dia berharap kasus pembunuhan Ruly tidak sampai menjadi perkara yang tidak terungkap atau cold case.

"Harapan kami, jangan sampai peristiwa ini menjadi cold case atau kasus dingin. Polisi jangan berhenti melakukan pengejaran dan pelacakan terhadap Erlan. Kami tidak tahu metode apa yang digunakan dalam pencarian, tetapi yang terpenting harus tetap ada upaya dari kepolisian untuk menemukan keberadaan Erlan," kata Risang, Kamis (6/8).

Selain mendesak polisi segera menangkap Erlan, keluarga korban juga menduga ada harta milik Ruly yang hilang sebelum korban ditemukan meninggal dunia.

Risang mengatakan dugaan tersebut baru diketahui keluarga setelah proses pemakaman selesai.

Saat penyidik meminta keluarga mengidentifikasi barang-barang milik korban, keluarga kemudian mencocokkan perhiasan yang biasa dikenakan Ruly dengan barang yang masih tersimpan di rumah.