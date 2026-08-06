Oknum Dishub Gresik Diringkus Polisi Gegera Edarkan Sabu-Sabu

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Resnarkoba Polres Gresik menangkap oknum anggota outsourcing Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik berinisial MY (25) yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

Selain MY, polisi juga menangkap warga sipil berinisial DK (26) warga Cerme, Gresik. Keduanya diamankan saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Veteran, Gresik.

Kasat Resnarkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani membenarkan penangkapan tersebut.

"Benar, kami menangkap pelaku peredaran narkotika yang salah satunya oknum anggota outsourcing Dinas Perhubungan Gresik," kata Ahmad Yani, Rabu (5/8).

Menurut Yani, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran sabu.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan MY dan DK di kawasan Jalan Veteran.

Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan satu klip sabu di saku celana DK.

Sementara dari MY, petugas menemukan dua klip berisi sabu dengan berat masing-masing 0,071 gram dan 0,068 gram.