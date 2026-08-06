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Oknum Dishub Gresik Diringkus Polisi Gegera Edarkan Sabu-Sabu

Kamis, 06 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Oknum Dishub Gresik Diringkus Polisi Gegera Edarkan Sabu-Sabu - JPNN.com Jatim
Oknum Dishub Gresik MY dan warga sipil DK ditangkap Polres Gresik atas kasus peredaran narkoba. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Resnarkoba Polres Gresik menangkap oknum anggota outsourcing Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik berinisial MY (25) yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

Selain MY, polisi juga menangkap warga sipil berinisial DK (26) warga Cerme, Gresik. Keduanya diamankan saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Veteran, Gresik.

Kasat Resnarkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani membenarkan penangkapan tersebut.

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"Benar, kami menangkap pelaku peredaran narkotika yang salah satunya oknum anggota outsourcing Dinas Perhubungan Gresik," kata Ahmad Yani, Rabu (5/8).

Menurut Yani, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran sabu.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan MY dan DK di kawasan Jalan Veteran.

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Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan satu klip sabu di saku celana DK.

Sementara dari MY, petugas menemukan dua klip berisi sabu dengan berat masing-masing 0,071 gram dan 0,068 gram.

Oknum anggota outsourcing Dishub Gresik ditangkap karena diduga mengedarkan narkoba. Polisi menyita sabu-sabu, timbangan elektrik dan alat isap.
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TAGS   oknum dishub gresik Dishub Gresik petugas dishub edarkan narkoba Polres Gresik sabu-sabu peredaran narkoba

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