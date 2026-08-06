97.676 Tablet Tramadol Dimusnahkan BPOM Surabaya, Selamatkan 10 Ribu Pelajar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya memusnahkan sebanyak 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung Obat-Obat Tertentu (OOT), Kamis (6/8).

Puluhan ribu tablet tersebut terdiri atas 77.016 tablet putih berlogo Y dan 20.660 tablet putih berlogo TMD dalam kemasan strip. Nilai keekonomian seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut mencapai Rp540.030.000.

Kepala BBPOM di Surabaya Yudi Noviandi mengatakan kedua jenis obat tersebut terkonfirmasi mengandung Tramadol.

“Sebanyak 97.676 tablet terdiri atas 77.016 tablet putih berlogo Y terkonfirmasi mengandung Tramadol, kemudian 20.660 tablet putih berlogo TMD terkonfirmasi mengandung Tramadol,” kata Yudi.

Dia menyebut obat-obatan tersebut merupakan produk ilegal yang sering disalahgunakan, terutama oleh kalangan remaja.

Menurut Yudi, penyalahgunaan OOT menjadi salah satu ancaman tersembunyi bagi generasi muda karena dapat berdampak terhadap kesehatan sekaligus membuka potensi penyalahgunaan narkoba.

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“Kedua obat tersebut adalah obat-obatan ilegal yang sering disalahgunakan, khususnya oleh remaja. Di kalangan remaja ini menjadi awal masuknya ke narkoba nantinya,” ujarnya.

Yudi menjelaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama sejumlah pihak, khususnya Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda.