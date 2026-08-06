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Karyawan Klinik di Surabaya Curi Kursi Besi Taman dengan Ambulans Sudah 7 Kali Beraksi

Kamis, 06 Agustus 2026 – 15:33 WIB
Karyawan Klinik di Surabaya Curi Kursi Besi Taman dengan Ambulans Sudah 7 Kali Beraksi - JPNN.com Jatim
Karyawan klinik di Surabaya ditangkap karena mencuri kursi besi taman milik Pemkot menggunakan ambulans. Polisi menyebut aksinya sudah 7 kali. Foto: Dok. Polsek Gubeng

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi mengungkap aksi pencurian kursi besi taman milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dilakukan menggunakan mobil ambulans milik sebuah klinik.

Aksi tersebut terungkap setelah Polsek Gubeng menangkap Naufal Hidayah (30) warga asal Jalan Raya Lenteng Nomor 9, Sumenep yang berdomisili di Surabaya.

Naufal diketahui merupakan karyawan Klinik Laboratorium Cahaya Diagnosis Center yang berlokasi di Jalan Dharmahusada Utara, Surabaya.

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Kanit Reskrim Polsek Gubeng Iptu Dwi Santuso membenarkan penangkapan tersebut.

"Sementara kami masih melakukan penangkapan kepada pelaku pencurinya," kata Dwi, Rabu (5/8).

Dalam aksinya, Naufal diduga mencuri empat lonjor kursi besi taman milik Pemkot Surabaya. Masing-masing kursi memiliki bobot sekitar 35 kilogram.

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Kursi-kursi tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil ambulans jenis Suzuki APV bernomor polisi L 1491 JC.

Setelah membawa empat kursi besi tersebut, pelaku mengangkutnya menggunakan ambulans untuk dijual kepada penadah besi tua di kawasan Jalan Maliwaron, Mulyorejo, Surabaya.

Karyawan klinik di Surabaya ditangkap karena mencuri kursi besi taman milik Pemkot menggunakan ambulans. Polisi menyebut aksinya sudah 7 kali.
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TAGS   pencurian kursi besi surabaya ambulans dipakai mencuri pencurian kursi taman polsek gubeng

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