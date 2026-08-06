Wanita Sewa Ekskavator Robohkan Rumah Dinas Pejabat Bea Cukai Dituntut 1 Tahun Penjara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Murnita Triwidyaning alias Nita dengan pidana penjara selama satu tahun dalam perkara dugaan perusakan rumah dinas milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I di Jalan Asemrowo Kali Nomor 23, Surabaya.

Tuntutan itu dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Rabu (5/8). JPU menilai seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Surat tuntutan dibacakan JPU Reiyan Novamdana Syanur Putra yang menggantikan jaksa Hajita Cahyo Nugroho. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa terbukti menyuruh orang lain melakukan perusakan terhadap bangunan rumah dinas yang merupakan aset negara.

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JPU menilai perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 410 KUHP juncto Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan dakwaan alternatif Pasal 406 ayat (1) KUHP.

"Dengan ini terdakwa atas nama Murnita Triwidyaning alias Nita dituntut dengan satu tahun penjara," kata Reiyan saat membacakan tuntutan.

Dalam uraian tuntutan, jaksa menyebut perkara itu bermula ketika terdakwa mencari jasa penyewaan alat berat berupa excavator pada Agustus 2025.

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Terdakwa kemudian memperoleh informasi penyewaan excavator melalui aplikasi pesan singkat. Alat berat tersebut selanjutnya disewa untuk merobohkan bangunan di Jalan Asemrowo Kali Nomor 23.

Pada malam kejadian, terdakwa disebut sudah berada di depan lokasi ketika operator excavator tiba.