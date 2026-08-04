DPRD Jatim Minta Penyintas KMP Mutiara Sentosa 2 Dapat Trauma Healing

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Selamat dari kobaran api di tengah laut bukan berarti penderitaan para penyintas KMP Mutiara Sentosa II telah berakhir.

Kepanikan saat kapal terbakar, detik-detik melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, hingga kehilangan anggota keluarga berpotensi meninggalkan trauma psikologis bagi para korban.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah menjadikan trauma healing sebagai bagian penting dalam penanganan pascabencana.

Pemulihan psikologis dinilai sama pentingnya dengan pelayanan medis dan bantuan logistik agar para penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

"Bayangkan seseorang yang harus melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, menyaksikan kobaran api, bahkan kehilangan anggota keluarganya dalam hitungan menit. Pengalaman seperti itu tidak mudah dilupakan. Karena itu negara wajib memastikan mereka tidak berjuang sendirian menghadapi luka batin tersebut," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur yang juga anggota Komisi E Indriani Yulia Mariska, Selasa (4/8).

Indriani mengatakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga pemerintah kabupaten/kota harus hadir memberikan pendampingan psikologis secara menyeluruh kepada para korban.

Menurut politikus asal Sumenep itu, korban berasal dari berbagai daerah sehingga pemerintah di masing-masing wilayah juga perlu memastikan warganya mendapatkan pelayanan dan pendampingan setelah kembali ke daerah asal.

"Korban berasal dari berbagai daerah. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya masing-masing. Jangan sampai mereka selamat secara fisik, tetapi harus hidup dengan trauma yang berkepanjangan," ujarnya.