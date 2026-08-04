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Kejari Pamekasan Geledah Kantor PUPR, Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp2,9 Miliar

Selasa, 04 Agustus 2026 – 20:22 WIB
Kejari Pamekasan Geledah Kantor PUPR, Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp2,9 Miliar - JPNN.com Jatim
Tim Kejari Pamekasan membawa setumpuk dokumen dari hasil penggeledahan yang dilakukan di Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, Selasa (4/8/2026) (ANTARA/ HO-Kejari Pamekasan)

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Selasa (4/8).

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Tragah-Blumbungan Barat tahun anggaran 2025.

Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 4,5 jam itu, petugas membawa sejumlah tumpukan berkas dan arsip penting serta satu unit komputer.

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Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga 14.30 WIB dan dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pamekasan Ali Munip.

Kepala Kejari Pamekasan Anton Arifullah mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan dugaan korupsi proyek jalan tersebut.

"Penggeledahan di kantor PUPR Pemkab Pamekasan hari ini terkait proyek jalan Tragah-Blumbungan Barat tahun 2025 dengan nilai total proyek mencapai Rp2,9 miliar," kata Anton.

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Tim Kejari Pamekasan datang menggunakan tiga unit mobil dan didampingi sejumlah personel TNI.

Anton menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kejari Pamekasan menggeledah Kantor PUPR terkait dugaan korupsi proyek jalan Tragah-Blumbungan Barat 2025 senilai Rp2,9 miliar.
Sumber Antara
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TAGS   Kejari Pamekasan pupr pamekasan korupsi proyek jalan kasus korupsi pamekasan penggeledahan pupr pamekasan

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