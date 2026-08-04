Kejari Pamekasan Geledah Kantor PUPR, Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp2,9 Miliar

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Selasa (4/8).

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Tragah-Blumbungan Barat tahun anggaran 2025.

Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 4,5 jam itu, petugas membawa sejumlah tumpukan berkas dan arsip penting serta satu unit komputer.

Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga 14.30 WIB dan dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pamekasan Ali Munip.

Kepala Kejari Pamekasan Anton Arifullah mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan dugaan korupsi proyek jalan tersebut.

"Penggeledahan di kantor PUPR Pemkab Pamekasan hari ini terkait proyek jalan Tragah-Blumbungan Barat tahun 2025 dengan nilai total proyek mencapai Rp2,9 miliar," kata Anton.

Tim Kejari Pamekasan datang menggunakan tiga unit mobil dan didampingi sejumlah personel TNI.

Anton menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.