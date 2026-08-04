Aksi Tak Biasa di Surabaya, Kursi Besi Taman Dicuri Pakai Ambulans Klinik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi pencurian kursi besi taman milik Pemerintah Kota Surabaya menggunakan mobil ambulans klinik berhasil dibongkar polisi. Aksi tersebut terungkap setelah personel Polsek Gubeng melakukan penyergapan terhadap pelaku saat patroli pada Rabu (29/7).

Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan para pelaku beserta barang bukti berupa empat kursi besi taman dan satu unit mobil ambulans klinik lengkap dengan sirine. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya membenarkan pengungkapan kasus pencurian fasilitas umum tersebut setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Kepala Bidang Taman/P3KH DLH Kota Surabaya Pramudita Yustiani mengatakan para pelaku telah diproses secara hukum.

"Benar, pelaku pencurian kursi dengan mobil ambulans sudah diamankan oleh Polsek Gubeng," kata Dita saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

Dita menjelaskan ambulans yang digunakan pelaku bukan kendaraan berpelat merah milik pemerintah. Kendaraan tersebut merupakan ambulans operasional milik sebuah klinik swasta di Surabaya.

"Ambulans punya klinik swasta," ucapnya.

Menurut Dita, pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari penanganan rentetan pencurian fasilitas umum berupa kursi besi taman di Surabaya. Hingga saat ini, polisi telah menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Dua orang, pencuri satu, penadahnya satu. Semua dilakukan proses hukum," ujarnya.