Bea Cukai Madura Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal ke Timor Leste

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Kantor Bea Cukai Madura menggagalkan pengiriman rokok ilegal tanpa pita cukai yang hendak dikirim ke Timor Leste. Pengungkapan tersebut dilakukan dalam operasi gabungan bersama pemerintah kabupaten di empat wilayah di Pulau Madura.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madura Novian Dermawan mengatakan rokok ilegal tersebut ditemukan ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan jasa pengiriman.

"Saat itu, ada puluhan bal rokok yang tidak bercukai yang ditujukan ke luar negeri, yakni Timor Leste," kata Novian di Pamekasan, Minggu.

Menurut dia, pengiriman rokok ilegal tersebut dilakukan bersamaan dengan pengiriman paket ke sejumlah wilayah di Indonesia. Beberapa daerah tujuan pengiriman di antaranya Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Petugas kemudian menemukan paket berisi rokok ilegal yang ditujukan ke Timor Leste. Barang tersebut langsung disita dan pemiliknya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menggagalkan pengiriman rokok ilegal ke luar negeri, Bea Cukai Madura mencatat telah menyita 21 juta batang rokok ilegal sepanjang Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut hampir menyamai total barang bukti yang diamankan selama sepanjang 2025, yakni sebanyak 22 juta batang rokok ilegal.

"Capaian ini tentu menunjukkan meningkatnya efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Madura," katanya.

Novian mengatakan nilai ekonomi barang hasil penindakan selama semester pertama 2026 mencapai Rp30,57 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari berbagai penindakan tersebut mencapai Rp18,59 miliar.