Viral Video Dugaan Asusila Sesama Jenis di Sungai Brantas Malang, Polisi Turun Tangan

jatim.jpnn.com, MALANG - Polres Malang menyelidiki video dugaan perbuatan asusila yang disebut melibatkan dua pria di area Sungai Brantas, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap identitas dua orang yang terlihat dalam video sekaligus memastikan kebenaran peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

Kasi Humas Polres Malang AKP M Budiono mengatakan pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan melakukan pendalaman terkait dugaan kejadian tersebut.

"Untuk motif dan identitas pihak yang ada dalam video masih didalami, kami masih mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan rangkaian peristiwa yang sebenarnya," kata Budiono di Malang, Sabtu (2/8).

Dia mengatakan petugas dari Polsek Tajinan dan Polsek Pakisaji telah mendatangi serta memeriksa lokasi setelah menerima informasi dan aduan masyarakat.

Berdasarkan keterangan sementara dari saksi, dugaan perbuatan asusila tersebut terjadi pada Selasa (28/7) sekitar pukul 15.00 WIB.

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Sebelum kejadian, dua pria disebut datang ke area Sungai Brantas menggunakan sepeda motor. Kendaraan tersebut kemudian diparkir di sekitar area pertokoan sebelum keduanya berjalan menuju tepi sungai.

Saat berada di lokasi, keduanya diduga melakukan perbuatan tidak senonoh. Peristiwa itu kemudian dilihat oleh seorang warga yang kebetulan melintas di sekitar lokasi.