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Rumah Lansia di Pacitan Dibobol saat Ditinggal Kondangan, Emas dan Uang Rp350 Juta Raib

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 11:36 WIB
Rumah Lansia di Pacitan Dibobol saat Ditinggal Kondangan, Emas dan Uang Rp350 Juta Raib - JPNN.com Jatim
Petugas mengolah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah korban pencurian di Dusun Mloko, Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Pacitan, Jawa Timur, Jumat (31/7/2026). ANTARA/HO-Polres Pacitan

jatim.jpnn.com, PACITAN - Rumah seorang lansia bernama Mesirah (64) warga Dusun Mloko, Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan menjadi sasaran pencurian.

Saat kejadian, rumah korban dalam keadaan kosong karena ditinggal menghadiri resepsi pernikahan sejak Kamis (30/7).

Korban baru mengetahui rumahnya telah dibobol ketika pulang pada Jumat (31/7) sekitar pukul 00.00 WIB.

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Saat memeriksa isi rumah, korban mendapati sejumlah perhiasan emas yang disimpan di dalam rumah telah hilang. Selain emas, pelaku juga diduga membawa kabur uang tunai. 

Polres Pacitan sedang melakukan pendataan untuk memastikan jumlah uang yang hilang sekaligus menghitung total kerugian korban.

Korban diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp350 juta setelah perhiasan emas dan uang tunai miliknya raib digondol pelaku.

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Kasi Humas Polres Pacitan Aiptu Thomas Alim Suheny mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mengungkap pelaku.

"Kami masih mendalami modus yang digunakan, termasuk cara pelaku masuk ke dalam rumah korban," kata Thomas, Jumat (31/7).

Rumah seorang lansia di Pacitan dibobol maling saat ditinggal menghadiri resepsi pernikahan. Perhiasan emas dan uang tunai dengan total kerugian Rp350 juta.
Sumber Antara
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TAGS   pembobolan rumah rumah dibobol maling pencurian rumah polres pacitan

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