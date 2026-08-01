Rumah Lansia di Pacitan Dibobol saat Ditinggal Kondangan, Emas dan Uang Rp350 Juta Raib

jatim.jpnn.com, PACITAN - Rumah seorang lansia bernama Mesirah (64) warga Dusun Mloko, Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan menjadi sasaran pencurian.

Saat kejadian, rumah korban dalam keadaan kosong karena ditinggal menghadiri resepsi pernikahan sejak Kamis (30/7).

Korban baru mengetahui rumahnya telah dibobol ketika pulang pada Jumat (31/7) sekitar pukul 00.00 WIB.

Saat memeriksa isi rumah, korban mendapati sejumlah perhiasan emas yang disimpan di dalam rumah telah hilang. Selain emas, pelaku juga diduga membawa kabur uang tunai.

Polres Pacitan sedang melakukan pendataan untuk memastikan jumlah uang yang hilang sekaligus menghitung total kerugian korban.

Korban diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp350 juta setelah perhiasan emas dan uang tunai miliknya raib digondol pelaku.

Kasi Humas Polres Pacitan Aiptu Thomas Alim Suheny mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mengungkap pelaku.

"Kami masih mendalami modus yang digunakan, termasuk cara pelaku masuk ke dalam rumah korban," kata Thomas, Jumat (31/7).