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JPNN.com Jatim Kriminal Buntut Pembacokan, Polisi Geledah Markas DC di Surabaya, Temukan Parang hingga Stik Golf

Buntut Pembacokan, Polisi Geledah Markas DC di Surabaya, Temukan Parang hingga Stik Golf

Jumat, 31 Juli 2026 – 15:43 WIB
Buntut Pembacokan, Polisi Geledah Markas DC di Surabaya, Temukan Parang hingga Stik Golf - JPNN.com Jatim
Polrestabes Surabaya menggeledah markas debt collector di Jalan Teuku Umar usai kasus pembacokan petugas valet. Polisi menyita parang, golok, stik golf, linggis, dan pipa besi sebagai barang bukti. Foto: Tangkapan layar Instagram luthfie.daily.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menggeledah markas kelompok debt collector (DC) di Jalan Teuku Umar, Surabaya, menyusul kasus pembacokan terhadap petugas valet di kawasan Jalan Basuki Rahmat pada Sabtu (25/7) dini hari.

Penggeledahan dipimpin langsung Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan bersama jajaran Satreskrim pada Rabu (29/7) sore.

"Prinsipnya proses hukum harus tetap berjalan. Lakukan penggeledahan itu di lokasi-lokasi posko-poskonya," kata Luthfie dalam unggahan di akun Instagram pribadinya luthfie.daily.

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Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan, antara lain dua stik golf, parang, golok, linggis, dan pipa besi.

"Kalau memang digunakan untuk kejahatan, proses hukum. Komitmen kita tetap menjaga Surabaya aman," ujarnya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan penggeledahan dilakukan setelah polisi memperoleh informasi mengenai dugaan penyimpanan senjata tajam di lokasi tersebut.

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"Kami telah melakukan penggeledahan di Jalan Teuku Umar. Sebagaimana informasi bahwa ada sekelompok yang menyembunyikan senjata tajam. Saat ini seluruh barang tersebut sudah kami amankan," kata Edy.

Dia berharap langkah penegakan hukum tersebut dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Surabaya tetap kondusif. Edy juga mengimbau seluruh kelompok masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.

Polrestabes Surabaya menggeledah markas debt collector di Jalan Teuku Umar susai kasus pembacokan petugas valet. Polisi menyita parang hingga stik golf.
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