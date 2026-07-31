40 Saksi Diperiksa, Kapan Tersangka Kasus Korupsi Griya Dalem Kanjengan Ditetapkan?

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung terus mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah Griya Dalem Kanjengan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2022.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 40 saksi untuk melengkapi alat bukti sebelum menetapkan tersangka.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung Roni mengatakan proses penyidikan masih berlangsung sejak dimulai pada Mei 2026.

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"Kami masih terus melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah Griya Dalem Kanjengan tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata," kata Roni, Kamis (30/7).

Menurut dia, puluhan saksi yang diperiksa berasal dari unsur pelaksana kegiatan, perencana, hingga pihak lain yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah tersebut.

Roni menegaskan penyidik masih mengedepankan asas praduga tak bersalah dengan terus melengkapi alat bukti sebelum menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

"Kemungkinan masih ada beberapa saksi yang akan dimintai keterangan. Kami harus memiliki minimal dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan tersangka," ujarnya.

Selain memeriksa saksi, Kejari Tulungagung juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur serta Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).