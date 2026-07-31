Dipicu Miras, Manusia Silver di Probolinggo Tewas Dibunuh Pengamen, 1 Pelaku Buron

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota menangkap dua pelaku pembunuhan terhadap seorang manusia silver yang jasadnya ditemukan di belakang sebuah warung kopi di Jalan Soekarno Hatta, Kota Probolinggo.

Kedua tersangka masing-masing berinisial NAS (27) dan AH (28) yang merupakan pengamen asal Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri mengatakan korban berinisial AWS (21) pengamen manusia silver asal Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Jasad korban ditemukan di belakang Warkop Bu Maryam, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Pilang, pada Senin (22/6).

Setelah menerima laporan, Satreskrim bersama Tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi.

Hasil penyelidikan mengarah kepada rekan-rekan korban yang sama-sama bekerja sebagai pengamen manusia silver. Polisi kemudian melakukan pengejaran setelah para pelaku melarikan diri ke Banyuwangi hingga Bali.

Upaya tersebut berakhir dengan penangkapan NAS dan AH di sebuah indekos di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, pada Rabu (29/7) sekitar pukul 15.00 WIB.

Menurut Rico, pembunuhan dipicu perselisihan yang terjadi saat para pelaku dan korban berada di bawah pengaruh minuman keras. Korban lebih dulu dipukul berulang kali menggunakan tangan kosong hingga terjatuh.