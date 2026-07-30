Hacker Peretas Ribuan Website untuk Judol Raup Rp500 Juta, Belajar Autodidak dari Facebook

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur mengungkap aktivitas Adjani Ardhian Kusuma, hacker asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang diduga meretas ribuan website untuk disusupi konten perjudian online.

Direktur Reserse Siber Polda Jatim Kombes Bimo Ariyanto mengatakan tersangka telah menjalankan aksinya sejak 2022 dan mulai mendokumentasikan hasil peretasan sejak 2023.

“Dari data yang kami temukan, sejak tahun 2023 tersangka telah meretas 1.830 website, terdiri atas 1.570 website luar negeri dan 260 website dalam negeri,” kata Bimo, Kamis (30/7).

Menurut dia, website yang berhasil diretas kemudian dijual melalui grup di Facebook dan Telegram dengan harga bervariasi, mulai Rp100 ribu hingga Rp1 juta per situs.

Dari aktivitas ilegal tersebut, tersangka diduga meraup keuntungan sekitar Rp15 juta setiap bulan.

“Total keuntungan sejak tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp300 juta sampai Rp500 juta. Uang itu digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Hasil penyidikan juga mengungkap tersangka mempelajari teknik peretasan secara otodidak.

Dia memperdalam kemampuannya melalui sejumlah grup di media sosial Facebook yang membahas peretasan dan keamanan siber.