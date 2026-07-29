Uang untuk Modal dan Pakan Kucing Raib, Kakek Penjual Jamu di Blitar Ditipu Uang Palsu
jatim.jpnn.com, BLITAR - Polres Blitar mengusut dugaan peredaran uang palsu di Kabupaten Blitar setelah seorang penjual jamu keliling menjadi korban penipuan bermodus tukar uang.
Korban berinisial K (62) warga Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, mengalami kerugian setelah menerima uang palsu dari dua orang tak dikenal.
Kasi Humas Polres Blitar Aiptu Saiful Muheni mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan langsung melakukan penyelidikan.
"Anggota sudah menindaklanjuti dengan mendatangi kediaman korban. Petugas juga mengumpulkan keterangan dari korban dan para saksi guna mendalami dugaan tindak penipuan menggunakan uang palsu," kata Saiful, Rabu.
Menurut dia, polisi masih mengumpulkan berbagai informasi untuk mengungkap identitas pelaku.
Peristiwa itu bermula saat korban didatangi seorang pria dan wanita yang berboncengan sepeda motor. Keduanya membeli jamu dari korban.
Setelah itu, pelaku meminta bantuan korban untuk menukarkan uang pecahan kecil, seperti Rp5 ribu dan Rp10 ribu. Sebagai gantinya, mereka menyerahkan uang yang diklaim senilai Rp300 ribu.
Seusai transaksi, kedua pelaku langsung meninggalkan lokasi di sekitar kawasan Patung Sapi, Kecamatan Gandusari.
Seorang kakek penjual jamu di Blitar menjadi korban penipuan bermodus tukar uang. Polres Blitar kini menyelidiki dugaan peredaran uang palsu dan memburu pelaku.
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