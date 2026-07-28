Terpidana TPPU Judi Online Dieksekusi, Kejari Surabaya Setor Rp9,05 Miliar ke Kas Negara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyetorkan uang hasil rampasan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan judi online senilai Rp9.051.209.000 ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penyetoran dilakukan setelah putusan terhadap terpidana Jaka Purnama berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Kepala Kejari Surabaya Tri Anggoro Mukti mengatakan eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pid.Sus/2026/PN Sby tertanggal 22 Juni 2026 yang menetapkan barang bukti berupa uang dirampas untuk negara.

“Perkara atas nama Jaka Purnama sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti senilai Rp9.051.209.000 yang merupakan hasil perkara TPPU terkait judi online dirampas untuk negara dan hari ini kami setorkan melalui Bank BNI ke kas negara sesuai amar putusan pengadilan,” ujar Tri di Kejari Surabaya, Selasa (28/7).

Selain mengeksekusi barang bukti, Kejari Surabaya juga telah melaksanakan eksekusi terhadap terpidana yang kini menjalani hukuman penjara selama 10 tahun.

“Terpidana Jaka Purnama sudah kami eksekusi ke lembaga pemasyarakatan. Hari ini kami juga mengeksekusi barang bukti dengan menyetorkannya ke kas negara,” katanya.

Tri menjelaskan uang Rp9,05 miliar tersebut berasal dari sisa saldo rekening dua perusahaan yang diduga digunakan untuk menampung hasil perjudian online, yakni CV Global Teknologi Digital dan CV Wira Tekno Sechipta.

“Uang Rp9.051.209.000 ini merupakan sisa saldo yang disita dari rekening CV Global Teknologi Digital dan CV Wira Tekno Sechipta yang dirampas untuk negara,” ujarnya.

Dalam persidangan, Jaka Purnama dinyatakan terbukti melakukan TPPU yang berasal dari aktivitas perjudian online. Menurutnya, terpidana merupakan pengelola situs judi online 188Bet yang mendirikan sejumlah perusahaan fiktif sebagai sarana menampung aliran dana hasil perjudian.