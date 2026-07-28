Debt Collector Pelaku Pembacokan Petugas Valet di Surabaya Menyerahkan Diri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Debt collector terduga pelaku pembacokan kepada dua petugas valet di tempat hiburan malam kawasan Embong Kaliasin, Surabaya akhirnya menyerahkan diri.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengungkapkan pelaku berinisial S.

"Sudah pelaku pembacokan inisial S menyerahkan diri hari Minggu (26/7) kemarin)," kata Edy dikonfirmasi, Selasa (28/7).

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Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif pelaku.

Diberitakan sebelumnya, Suasana di Jalan Teuku Umar Surabaya yang sebelumnya kondusif mendadak tegang, Sabtu (25/7) malam. Sejumlah masyarakat berkumpul diduga hendak menggeruduk markas debt collector (dc).

Hal itu diduga dipicu aksi anarkis yang dilakukan dua orang dc yang hendak menarik sepeda motor kredit macet milik salah satu pegawai kafe di kawasan Taman Apsari Surabaya.

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Peristiwa itu menyebabkan dua penjaga kafe mengalami luka akibat benda tajam. Tak terima dengan hal tersebut. Sejumlah massa hendak mendatangi markas DC tersebut. Polrestabes Surabaya akhirnya turun tangan untuk meredakan kericuhan yang terjadi.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M Luthfie memastikan memburu pelaku pembacokan. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang berbuat anarkis.