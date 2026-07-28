Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Sabu-Sabu di Surabaya, Polisi: Penangkapan Sah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak permohonan praperadilan yang diajukan Achmad Zaini alias AZ (39) tersangka kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

Dalam sidang yang digelar di Ruang Sari 3 PN Surabaya, Senin (27/7), hakim tunggal menyatakan seluruh dalil permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dengan putusan tersebut, proses penangkapan dan penyidikan yang dilakukan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dinilai telah sesuai prosedur.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama membenarkan permohonan praperadilan yang diajukan Achmad Zaini terhadap Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur, dan Kejaksaan Negeri Surabaya telah ditolak seluruhnya.

"Intinya seluruh gugatan yang dituduhkan terhadap Polrestabes Surabaya ditolak hakim tunggal. Artinya, tindakan kepolisian dan kejaksaan sudah sesuai prosedur," kata Dodi, Senin (27/7).

Sidang praperadilan tersebut tercatat dengan Nomor 16/Pid.Pra/2026/PN Sby. Dalam persidangan, tim dari Seksi Hukum Polrestabes Surabaya turut memberikan pendampingan hukum terhadap termohon.

Achmad Zaini mengajukan praperadilan setelah ditangkap Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika.

Dalam permohonannya, dia mempersoalkan tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik dengan alasan tidak sah, cacat prosedur, dan batal demi hukum.

Permohonan tersebut didaftarkan ke PN Surabaya pada awal Juli 2026. Namun, setelah memeriksa seluruh alat bukti dan keterangan para pihak, hakim memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan.