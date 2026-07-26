Markas DC di Teuku Umar Surabaya Digeruduk Imbas Dugaan Pembacokan, Polisi Turun Tangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana di Jalan Teuku Umar Surabaya yang sebelumnya kondusif mendadak tegang, Sabtu (25/7) malam. Sejumlah masyarakat berkumpul diduga hendak menggeruduk markas debt collector (dc).

Hal itu diduga dipicu aksi anarkis yang dilakukan dua orang dc yang hendak menarik sepeda motor kredit macet milik salah satu pegawai kafe di kawasan Taman Apsari Surabaya. Peristiwa itu menyebabkan dua penjaga kafe mengalami luka akibat benda tajam. Tak terima dengan hal tersebut. Sejumlah massa hendak mendatangi markas DC tersebut.

Polrestabes Surabaya akhirnya turun tangan untuk meredakan kericuhan yang terjadi.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiyawan tiba di lokasi langsung memberikan arahan kepada anggotanya agar meghimbau warga yang tidak berkepentingan untuk mengindat dari lokasi tersebut.

"Pertama, kami mengupayakan warga yang masih berkumpul di sini, kita imbau untuk segera masuk ke dalam untuk istirahat. Karena kalau nggak kita begitu kan, mereka makin nonton makin banyak. Terus kalau ada yang keluar, suruh masuk lagi," kata Luthfie melalui unggahannya di instagram luthfie.daily, Minggu (26/7).

Kemudian, Luthfie memberikan instruksi kepada jajaranya agar memburu pelaku pembacokan yang membuat dua orang terluka. Pihaknya, menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang berbuat anarkis.

"Segera cari pelakunya. Yang pelaku pembacokan itu segera tangkap, termasuk kelompok yang menyerang yang barusan. Kami akan lakukan tindakan hukum. Kegiatan-kegiatan anarkis ini tidak ada toleransi," tegasnya.

Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar menahan diri dan menyerahkan semua kepada aparat berwajib.