Dokter IGD RSUD Sampang Ditangkap Kasus Sabu-Sabu, Manajemen Gelar Tes Urine Massal

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Seorang dokter umum berinisial M yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Mohammad Zyn Sampang bersama seorang juru parkir berinisial S ditangkap Sat Resnarkoba Polres Sampang terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Keduanya ditangkap saat diduga menggunakan sabu-sabu dalam penggerebekan yang dilakukan petugas kepolisian.

Direktur RSUD dr Mohammad Zyn Sampang Andy A Hasan menegaskan manajemen rumah sakit menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika.

"Kami tidak ada toleransi terhadap pengguna narkoba. Siapa pun yang dinyatakan positif narkoba oleh pihak kepolisian maka akan kami tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Andy, Minggu (26/7).

Menindaklanjuti kasus tersebut, manajemen RSUD dr Mohammad Zyn Sampang menggelar tes urine terhadap seluruh pegawai sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika setelah dua oknum terkait rumah sakit ditangkap dalam kasus narkoba.

Andy mengatakan tes urine dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus deteksi dini agar kasus serupa tidak terulang.

"Saya tidak ingin kasus narkoba terulang lagi, karena itu, sebagai upaya antisipasi kami melakukan tes urine," ujarnya.

Andy menjelaskan seluruh sampel urine telah dikirim ke RS Bhayangkara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan serupa akan dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh tenaga kesehatan dan karyawan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.