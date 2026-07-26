Pakai Lidi Berperekat, Residivis Gasak Uang Kotak Amal Masjid di Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Aksi pencurian uang kotak amal di sebuah masjid di Dusun Ngembet, Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, akhirnya berhasil diungkap polisi.

Pelaku berinisial YS (42) warga Kecamatan Sukomulyo, Lamongan ditangkap jajaran Polsek Karanggeneng setelah diduga mencuri uang kotak amal dengan modus memancing uang menggunakan lidi yang diberi perekat.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (24/7) sekitar pukul 14.20 WIB.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti Kapolsek Karanggeneng Iptu Sofian Ali bersama anggotanya dengan melakukan penyelidikan.

"Hasil penyelidikan mengarah kepada tersangka hingga akhirnya berhasil diamankan," kata Hamzaid, Sabtu (25/7).

Dari hasil pemeriksaan, tersangka diduga mengambil uang di dalam kotak amal menggunakan alat sederhana berupa lidi sapu yang telah diberi perekat atau pulut sehingga uang dapat ditarik keluar melalui celah kotak amal.

Polisi juga mengungkap bahwa YS bukan kali pertama berurusan dengan hukum.

"Hasil pemeriksaan, tersangka diketahui merupakan residivis kasus pencurian kotak amal dan pencurian kendaraan bermotor," ujar Hamzaid.