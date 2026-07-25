Mengaku Polisi, Pria di Surabaya Cabuli Remaja 19 Tahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria di Surabaya berinisial MA (34) diduga mencabuli remaja putri berinisial NYP (19). Modus yang dilakukan adalah mengaku sebagai polisi.

Tak hanya itu, tersangka yang merupakan warga Kelurahan Wonorejo,Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya itu juga mengiming-imingi hadiah guna mempelancar aksi bejatnya.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan kejadian itu bermula saat korban berkenalan dengan pelaku di Gelora Bung Tomo Surabaya pada Maret 2026.

“Kemudian setelah itu, keduanya lanjut tukar nomor, berkomunikasi melalui media sosial, dan aplikasi pesan singkat,” kata Hadi, dikonfirmasi Sabtu (25/7).

Tak lama setelah itu, keduanya menjalin hubungan asmara hingga sekira bulan April 2026 MA datang ke rumah korban.

“Pelaku mendatangi korban di rumahnya, dengan menggunakan seragam Polisi, serta mengaku sebagai Polisi di Polda Jatim,” tuturnya

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Selanjutnya sekira April 2026, MA meminta uang kepada korban sebesar Rp1,1 Juta, dengan keperluan untuk memperbaiki sepeda motornya. Korban pun memberikan uang hasil dari pinjaman ibunya, kepada pelaku.

Tersangka juga berusaha meyakinkan keluarga dan saudara NYP, dengan menghadiri acara kelulusan korban di sekolahnya.