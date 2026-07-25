Pasutri di Surabaya Kompak Curi Motor, Polisi Ungkap Aksi Berulang di Sejumlah Lokasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan pasangan suami istri siri di Surabaya akhirnya terhenti setelah keduanya diamankan polisi.

Pasangan tersebut diduga menjadikan pencurian motor sebagai pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan.

Kedua tersangka yakni RAF alias K (27), warga Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, dan SAWN (23), warga Perum Graha Suryanata Sumberejo, Kecamatan Pakal, Surabaya. Keduanya ditangkap Unit Reskrim Polsek Lakarsantri.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto, mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi mengungkap aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep.

“Perbuatan kedua pelaku berhasil diketahui di sebuah kos di Jalan Made Selatan dan pemukiman warga Dukuh Watu Lawang, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, pada Senin (22/6) sekitar pukul 06.00 WIB,” ujar Hadi, Jumat (24/7).

Dalam aksinya tersebut, pasangan ini membawa kabur sepeda motor Honda Genio warna silver milik AR (20), seorang mahasiswa asal Lombok Barat.

Polisi mengungkap, aksi tersebut bukan pertama kali dilakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya lebih dulu mencuri sepeda motor Honda Beat warna biru di wilayah Randu Padangan, Gresik, pada 22 Juni 2026 dini hari.

Motor hasil curian itu kemudian digunakan sebagai kendaraan operasional untuk kembali melakukan aksi pencurian di dua lokasi lain di Surabaya pada hari yang sama.