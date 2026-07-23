Tinggalkan Motor di Pematang Sawah, Petani Lamongan Jadi Korban Pencurian

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polisi menangkap AS (30), warga Kecamatan Karangbinangun, yang diduga mencuri sepeda motor milik petani saat diparkir di area persawahan Desa Banjarejo, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan.

Penangkapan dilakukan Tim URC Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan bersama Unit Reskrim Polsek Karangbinangun setelah melakukan penyelidikan atas laporan kehilangan kendaraan tersebut.

Kasihumas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (18/7) sekitar pukul 13.00 WIB. Korban berinisial AM (50), warga Desa Dlanggu, Kecamatan Deket.

"Saat itu pergi ke sawah untuk melakukan pemupukan tanaman padi menggunakan sepeda motor Honda Supra X," kata Hamzaid, Kamis (23/7).

Setiba di lokasi, korban memarkir motor di pematang sawah dekat pohon pisang. Kendaraan tersebut ditinggalkan dalam kondisi tidak terkunci setang, sementara kunci kontak dibawa korban.

Usai menyelesaikan aktivitas di sawah, korban mendapati sepeda motornya sudah hilang.

"Setelah mencari di sekitar lokasi namun tidak ditemukan, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi dengan kerugian sekitar Rp7 juta," jelasnya.

Dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi keberadaan pelaku di rumahnya pada Rabu (22/7) sekitar pukul 17.50 WIB. Polisi kemudian bergerak dan menangkap AS sekitar pukul 18.15 WIB.