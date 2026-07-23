Siswi SMA di Sampang Diduga Jadi Korban Pelecehan Sopir Angkot Saat Berangkat Sekolah

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Sopir angkot bernama Rifai (44 tahun) warga Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, harus berurusan dengan polisi usai diduga melecehkan penumpangnya seorang siswi SMA.

Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo, membenarkan dugaan peristiwa itu yang terjadi di sekitar Jalan Nasional Kabupaten Sampang, Senin (20/7).

Insiden itu bermula saat korban berangkat sekolah naik mini bus yang biasa lewat rumahnya di Kabupaten Pamekasan. Korban duduk di depan samping kursi kemudi atau pelaku.

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Sesampainya di sekolah, rupanya korban terlambat dan meneruskan perjalanan berniat untuk kembali pulang ke rumahnya.

"Namun ternyata ketika sampai di depan rumahnya dan korban meminta untuk diturunkan namun pelaku tersebut tidak mau menurunkan korban dan malah melanjutkan perjalanan ke Surabaya," kata Eko saat dikonfirmasi, Kami (23/7).

Pada saat di perjalanan masuk wilayah Kabupaten Sampang, pelaku melancarkan aksi bejatnya sambil meneruskan perjalanan ke arah Surabaya. Korban pun berusaha melawan dan meminta turun, namun pelaku malah mengancam korban tidak akan memulangkannya.

Kemudian korban merekam perbuatan pelaku dengan ponsel miliknya. Lalu, korban mengirim video tersebut ke saudaranya yang berada di Desa Taddan, Kecamatan Camplong. Saudara korban segera melapor ke polisi untuk menghentikan angkot tersebut.

"Pada saat melewati Desa Taddan, Kecamatan Camplong datang petugas polisi lalu lintas yang memberhentikan bus mini tersebut dan mengamankan pelaku tersebut," ucapnya.