Nonton Live TikTok Berujung Pengeroyokan, Polisi Ringkus 8 Anggota Geng Pukul di Tuban

jatim.jpnn.com, TUBAN - Sat Reskrim Polresta Tuban mengungkap kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap sejumlah remaja yang terjadi di empat lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Tuban, Minggu (19/7) dini hari. Polisi menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, delapan di antaranya telah ditangkap, sedangkan satu pelaku masih buron.

Wakapolresta Tuban Kompol Supiyan mengatakan peristiwa itu bermula dari kegiatan kopi darat (kopdar) kelompok yang menamakan diri Geng Pukul di sebuah warung kopi di Kecamatan Plumpang, Sabtu (18/7) malam.

"Berawal ada kopdar kelompok yang menamakan diri Geng Pukul di sebuah warung kopi di wilayah Kecamatan Plumpang," kata Supiyan saat konferensi pers, Rabu (22/7).

Baca Juga: Remaja di Kendangsari Surabaya Jadi Korban Pengeroyokan dan Pembacokan 11 Orang

Menurut dia, sekitar 100 orang menghadiri kegiatan tersebut. Saat kopdar berlangsung, seorang peserta berinisial RND yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO) melihat siaran langsung di TikTok mengenai acara tasyakuran salah satu komunitas.

RND kemudian mengajak peserta melakukan aksi sweeping. Sekitar 30 orang mengikuti ajakan tersebut, sementara peserta lainnya tetap berada di lokasi kopdar.

Rombongan selanjutnya bergerak menuju sejumlah titik di wilayah Tuban dan diduga melakukan pengeroyokan di empat lokasi berbeda, yakni di depan BRILink Desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak sekitar pukul 01.45 WIB, depan Koramil Merakurak pukul 01.50 WIB, perempatan Desa Sumurgung pukul 02.00 WIB, serta kawasan Perhutani Kecamatan Grabagan sekitar pukul 02.30 WIB.

Baca Juga: Korban Pengeroyokan di Tanjungsari Surabaya Minta Pelaku Segera Diadili di Meja Hijau

Dalam aksinya, para pelaku diduga memukul, menendang, serta menggunakan selang dan kursi untuk menganiaya para korban. Selain itu, mereka juga diduga merusak sepeda motor milik korban.

Akibat kejadian tersebut, tujuh orang menjadi korban, yakni SRP (17), AVL (19), ABS (18), DCS (15), VSS (22), RAF (17), dan MSD (15). Beberapa korban diketahui masih berstatus anak di bawah umur.