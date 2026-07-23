Tak Kuat Menahan Nafsu, Pria di Surabaya Lecehkan Remaja saat Menyeberang Jalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berinisial HS (30) harus mendekam di balik jeruji lantaran tak mampu mengendalikan hawa nafsunya.



Warga Surabaya itu diringkus polisi atas aksi bejatnya melakukan pelecehan seksual kepada seorang remaja berusia 17 tahun di kawasan Jalan Bulak Banteng Lor.



Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto menjelaskan insiden tersebut bermula ketika korban sedang berdiri di pinggir jalan, tepatnya di depan sebuah konter telepon seluler untuk menyeberang.

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Di saat bersamaan, tersangka yang sedang mengayuh sepeda angin melintas di lokasi kejadian. Melihat korban berdiri sendirian, niat jahat tersangka timbul.



"Tersangka kemudian mendekati korban yang hendak menyeberang dan mendadak meremas bagian sensitif korban," ujar Suroto, Selasa (21/7).



Sontak, korban yang terkejut langsung berteriak histeris meminta pertolongan warga sekitar. Teriakan korban membuat tersangka panik dan berusaha melarikan diri menggunakan sepedanya.



Namun, upaya melarikan diri tersebut berhasil digagalkan oleh warga.