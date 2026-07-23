JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Tak Kuat Menahan Nafsu, Pria di Surabaya Lecehkan Remaja saat Menyeberang Jalan

Tak Kuat Menahan Nafsu, Pria di Surabaya Lecehkan Remaja saat Menyeberang Jalan

Kamis, 23 Juli 2026 – 15:03 WIB
Tak Kuat Menahan Nafsu, Pria di Surabaya Lecehkan Remaja saat Menyeberang Jalan - JPNN.com Jatim
Pelaku pelecehan seksual saat digelandang menuju ruang Sat Reskrim PPA Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berinisial HS (30) harus mendekam di balik jeruji lantaran tak mampu mengendalikan hawa nafsunya. 


Warga Surabaya itu diringkus polisi atas aksi bejatnya melakukan pelecehan seksual kepada seorang remaja berusia 17 tahun di kawasan Jalan Bulak Banteng Lor.


Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto menjelaskan insiden tersebut bermula ketika korban sedang berdiri di pinggir jalan, tepatnya di depan sebuah konter telepon seluler untuk menyeberang.

Baca Juga:


Di saat bersamaan, tersangka yang sedang mengayuh sepeda angin melintas di lokasi kejadian. Melihat korban berdiri sendirian, niat jahat tersangka timbul.


"Tersangka kemudian mendekati korban yang hendak menyeberang dan mendadak meremas bagian sensitif korban," ujar Suroto, Selasa (21/7).


Sontak, korban yang terkejut langsung berteriak histeris meminta pertolongan warga sekitar. Teriakan korban membuat tersangka panik dan berusaha melarikan diri menggunakan sepedanya.

Baca Juga:


Namun, upaya melarikan diri tersebut berhasil digagalkan oleh warga.

Pria di Surabaya melakukan pelecehan seksual kepada remaja berusia 17 tahun gegara tak kuat menahan nafsunya.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pelecehan seksual kasus pelecehan pelecehan seksual anak Polres Pelabuhan Tanjung Perak berita kriminal surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU