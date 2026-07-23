Terekam CCTV, Dua Pria Curi Speedometer Truk di Lamongan Saat Sopir Makan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Aksi pencurian speedometer truk kontainer terekam kamera pengawas (CCTV) di Jalan Nasional Babat-Gresik, tepatnya di depan kantor notaris, RT 1 RW 2 Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Rabu (22/7) sekitar pukul 21.48 WIB.

Saat kejadian, truk kontainer sedang terparkir di bahu jalan. Sopir diketahui meninggalkan kendaraan untuk makan di warung yang berada tidak jauh dari lokasi.

Berdasarkan rekaman CCTV, aksi pencurian dilakukan dua orang pelaku yang datang berboncengan menggunakan sepeda motor.

Salah seorang pelaku turun mendekati truk, sementara rekannya tetap berada di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar.

Sebelum beraksi, keduanya terlihat beberapa kali melintas dan mondar-mandir di lokasi. Diduga mereka memastikan kondisi aman sebelum melancarkan pencurian.

Setelah merasa situasi memungkinkan, pelaku membuka pintu sisi kiri kabin truk dan mengambil speedometer kendaraan. Seluruh aksi berlangsung hanya dalam hitungan detik sebelum keduanya melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Saksi mata Suyadi mengatakan kedua pelaku mengenakan jaket dan topi sehingga wajah mereka sulit dikenali.

"Mereka memakai jaket dan topi. Sebelumnya mondar-mandir dulu, kemudian salah satunya turun mengambil speedometer, sedangkan temannya menunggu di atas motor," kata Suyadi.