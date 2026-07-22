Eks Dirut KBS Korupsi Uang Pakan Rp10,2 Miliar, Sebabkan Satwa Sakit dan Mati

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menyebutkan dugaan korupsi pengelolaan uang yang dilakukan oleh eks Direktur Utama Chairul Anwar (CA) sebesar Rp10,2 miliar itu diperuntukan sebagai pakan hewan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan korupsi yang dilakukan tersangka dari 2016-2024 menyebabkan hewan-hewan kelaparan hingga mati.

"Pengelolaan keuangannya yang mengakibatkan bahwa fasilitas tidak terawat dengan baik, kotor, rusak, kemudian hewan-hewan juga berdampak pada kurang sehat, kemudian kurus, cenderung mati, dan tidak terdapat perawatan yang baik. Karena salah satu modusnya adalah tentang pakan binatang," kata Punia saat konferensi pers, Selasa (21/7).

Punia menjelaskan modus yang digunakan tersangka untuk memuluskan jalannya korupsi itu adalah menyalahgunakan kewenangannya sebagai direktur.

CA diduga memerintahkan staf keuangan pada Departemen Accounting and Finance mengeluarkan anggaran perusahaan, kemudian membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional.

"CA secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan telah menggunakan uang anggaran PD TS KBS guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau fiktif, serta kepentingan pribadi," ujarnya.

Penyidik juga menemukan pada rentang 2023 hingga 2024 terdapat pengeluaran kas yang tidak benar dan disetujui oleh pihak terkait, termasuk Direktur Keuangan saat itu.

Lebih lanjut, Kejati Jatim mengungkap sekitar Rp7,4 miliar dari total kerugian negara tersebut diduga digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi.