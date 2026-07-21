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JPNN.com Jatim Kriminal Buron 5 Hari, Maling Motor saat Pemilik Salat Subuh di Pasuruan Diringkus Polisi

Buron 5 Hari, Maling Motor saat Pemilik Salat Subuh di Pasuruan Diringkus Polisi

Selasa, 21 Juli 2026 – 17:47 WIB
Buron 5 Hari, Maling Motor saat Pemilik Salat Subuh di Pasuruan Diringkus Polisi - JPNN.com Jatim
Ilustrasi penangkapan maling motor. Foto: Gemini AI

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, saat pemilik rumah bersiap menunaikan salat Subuh.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial MS (38) dan menetapkannya sebagai tersangka.

Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Suzuki Nex tahun 2013 warna hitam, satu buah BPKB sepeda motor, serta satu unit sepeda angin merek Phoenix warna oranye.

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Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Dhecky Tjahyono Try Yoga mengatakan peristiwa pencurian terjadi pada Jumat (10/7) sekitar pukul 02.30 WIB.

Saat itu korban hendak melaksanakan salat Subuh dan mendapati sepeda motor miliknya yang diparkir di garasi rumah sudah tidak berada di tempat.

"Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Akibat pencurian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp4 juta," ujar Dhecky, Selasa (21/7).

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Lima hari setelah kejadian, korban melihat sepeda motor yang diduga miliknya berada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Korban segera menghubungi petugas kepolisian.

Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota langsung melakukan pengecekan di lokasi.

Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota menangkap tersangka pencurian motor di Kecamatan Pohjentrek. Motor korban ditemukan lima hari setelah kejadian.
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TAGS   pencurian motor curanmor maling motor Polres Pasuruan

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