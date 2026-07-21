3 Remaja di Bangkalan Perkosa Gadis di Bawah Umur Sebanyak Tiga Kali

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Sat Reskrim Polres Bangkalan menangkap tiga pelaku pemerkosaan kepada gadis berusia 15 tahun. Mirisnya, kejadian itu dilakukan sebanyak tiga kali.

Para pelaku itu antara lain MT (19), FR (19), dan TU (14). Ketiganya merupakan warga asal Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.

Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Eriek Triyasworo menjelaskan kejadian ini bermula saat tersangka TU (14) yang merupakan teman dekat korban mengajak ke rumah salah satu pelaku di Kecamatan Galis pada April 2026.

Di rumah itu terdapat MT (19) dan FR (19) yang merupakan teman TU. Sesampainya di rumah tersebut, korban tiba-tiba diancam oleh salah satu pelaku untuk menuruti hawa nafsunya.

Ketiga pelaku kemudian melakukan aksi bejat memperkosa korban. Setelah itu, korban dipulangkan ke rumahnya.

Selang tiga hari kemudian, korban kembali dipaksa diajak oleh pelaku untuk melakukan hal serupa di rumah tersebut. Lalu, kejadian ketiga, korban kembali diancam dan diperkosa oleh MT dan FR di lokasi yang sama.

"Korban mengalami kejadian itu dalam tiga waktu yang berbeda," ujar Eriek saat dikonfirmasi, Selasa (21/7).

"Korban saat ini berusia 15 tahun. Dalam menjalankan aksinya, korban mengalami ancaman serius menggunakan senjata tajam sejenis celurit dari salah satu pelaku agar mau menuruti perbuatan tersebut," imbuh dia.