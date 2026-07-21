JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal PAM Surya Sembada Bongkar Sambungan Air Ilegal di Perak Barat, Kerugian Puluhan Juta

PAM Surya Sembada Bongkar Sambungan Air Ilegal di Perak Barat, Kerugian Puluhan Juta

Selasa, 21 Juli 2026 – 13:57 WIB
PAM Surya Sembada Bongkar Sambungan Air Ilegal di Perak Barat, Kerugian Puluhan Juta - JPNN.com Jatim
Sejumlah petugas gabungan memeriksa sambungan air ilegal di kawasan Perak Barat, Surabaya, Senin (20/7/2026). ANTARA/HO-Humas PAM Surya Sembada Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada Kota Surabaya menindak dugaan sambungan air ilegal di kawasan Perak Barat sebagai upaya menjaga keandalan distribusi air bersih kepada pelanggan.

Sekretaris Perusahaan PAM Surya Sembada Marven Katamsi mengatakan dugaan pelanggaran tersebut ditemukan saat petugas melakukan penertiban di sebuah persil di Zona 3 yang meliputi wilayah Surabaya Utara.

"Direksi Perumda Air Minum Surya Sembada serius dalam menjaga keandalan distribusi air," kata Marven, Senin (20/7).

Baca Juga:

Menurut dia, penertiban dilakukan agar pasokan air kepada pelanggan yang taat aturan tidak terganggu.

Sebelum tindakan dilakukan, PAM Surya Sembada telah mengedepankan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan tunggakan pelanggan.

Namun, dalam pemeriksaan di lapangan, petugas kembali menemukan indikasi penyambungan air secara ilegal atau sambungan langsung tanpa melalui meter air resmi.

Baca Juga:

"Kami tidak akan segan melakukan penertiban secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran aturan penyambungan," tegas Marven.

Dia menjelaskan saluran air beserta meteran di lokasi tersebut telah diputus sejak 10 Juni 2025 sehingga tidak lagi berstatus sebagai pelanggan aktif.

PAM Surya Sembada menindak dugaan sambungan air ilegal di Perak Barat, Surabaya. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah dan pelaku terancam pidana.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   PAM Surya Sembada sambungan air ilegal perak barat pencurian air

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU