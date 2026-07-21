PAM Surya Sembada Bongkar Sambungan Air Ilegal di Perak Barat, Kerugian Puluhan Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada Kota Surabaya menindak dugaan sambungan air ilegal di kawasan Perak Barat sebagai upaya menjaga keandalan distribusi air bersih kepada pelanggan.

Sekretaris Perusahaan PAM Surya Sembada Marven Katamsi mengatakan dugaan pelanggaran tersebut ditemukan saat petugas melakukan penertiban di sebuah persil di Zona 3 yang meliputi wilayah Surabaya Utara.

"Direksi Perumda Air Minum Surya Sembada serius dalam menjaga keandalan distribusi air," kata Marven, Senin (20/7).

Menurut dia, penertiban dilakukan agar pasokan air kepada pelanggan yang taat aturan tidak terganggu.

Sebelum tindakan dilakukan, PAM Surya Sembada telah mengedepankan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan tunggakan pelanggan.

Namun, dalam pemeriksaan di lapangan, petugas kembali menemukan indikasi penyambungan air secara ilegal atau sambungan langsung tanpa melalui meter air resmi.

"Kami tidak akan segan melakukan penertiban secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran aturan penyambungan," tegas Marven.

Dia menjelaskan saluran air beserta meteran di lokasi tersebut telah diputus sejak 10 Juni 2025 sehingga tidak lagi berstatus sebagai pelanggan aktif.