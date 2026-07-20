Pembobolan Gudang Indomarco di Batu Terbongkar, Pelaku Gunakan Ekspedisi Angkut Barang Curian

jatim.jpnn.com, BATU - Sat Reskrim Polres Batu mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan (curat) yang menyasar gudang Indomarco Adi Prima di Jalan Suropati, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial NWN (27) warga Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zaenal Arifin mengatakan aksi pencurian itu pertama kali diketahui seorang karyawan saat hendak membuka gudang pada Senin (6/7) sekitar pukul 07.30 WIB.

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“Karyawan curiga karena gembok yang biasanya mengunci gerbang gudang sudah tidak ada. Setelah memeriksa ke dalam, diketahui ratusan karton barang inventaris gudang telah hilang,” kata Zaenal, Sabtu (18/7).

Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp16.593.795.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga beraksi pada malam hari dengan memanfaatkan kondisi gudang yang sepi.

Untuk masuk ke lokasi, tersangka diduga merusak gembok pagar dan pintu gudang menggunakan obeng.

“Pelaku masuk ke area gudang dengan cara merusak gembok pagar dan pintu gudang menggunakan alat bantu berupa obeng,” ujar Zaenal.