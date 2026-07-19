Dugaan Pelecehan Lewat Grup Pesan Terjadi di Unesa, 26 Mahasiswa & Dosen Jadi Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dugaan pelecehan seksual di dalam grup pesan terjadi di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Korbannya adalah mahasiswa dan dosen Fakultas Vokasi

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Vokasi Unesa menyebut telah menangani kasus dugaan pelecehan seksual mulai tanggal 1 sampai 13 Juli 2026.

Ketua Umum DPM Fakultas Vokasi Unesa Tegar Eka Pambudi El Akhsan menjelaskan laporan itu pertama kali dibuat pada 1 Juli 2026.

Laporan tersebut disertai bukti pendukung, termasuk identitas yang diduga korban yakni mahasiswa dan dosen, serta pelaku, lengkap dengan dokumentasi data akademik para pihak.

"Berdasarkan informasi yang diterima pada saat itu, terdapat 9 orang korban, termasuk 2 orang dosen," kata Tegar dalam keterangannya yang dilihat, Sabtu (18/7).

Tegar menceritakan, awal terbongkarnya kasus ini saat salah satu korban diminta menggunakan ponsel salah satu terduga pelaku untuk mengubungi rekannya. Lalu korban melihat ada notifikasi pesan grup berisi kalimat tidak etis.

Kemudian, membuka grup tersebut tanpa sepengetahuan pemilik HP dan menemukan sejumlah pesan berbintang berisi kalimat-kalimat yang diduga mengandung unsur pelecehan.

Korban pun mendokumentasikan isi percakapan dengan memfoto sebagai bukti dalam proses pelaporan.