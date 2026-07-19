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Anggota Polres Blitar Kota Dipecat karena Terlibat Kasus Narkoba Secara Berulang

Minggu, 19 Juli 2026 – 12:37 WIB
Anggota Polres Blitar Kota Dipecat karena Terlibat Kasus Narkoba Secara Berulang - JPNN.com Jatim
Polres Blitar Kota menjatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada anggotanya berinisial Aiptu EW karena terbukti berulang kali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Foto: Humas Polres Blitar Kota

jatim.jpnn.com, BLITAR -
Polres Blitar Kota menjatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada anggotanya berinisial Aiptu EW karena terbukti berulang kali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo memimpin langsung prosesi PTDH pada Jumat (17/7). Prosesi PTDH dilaksanakan secara in absentia atau tanpa kehadiran Aiptu EW.

Sebagai simbol pemberhentian, foto oknum yang terakhir bertugas di Polsek Sukorejo itu disilang di hadapan seluruh peserta upacara.

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Kasi Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar menjelaskan sanksi berat ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Kapolda Jawa Timur setelah melalui serangkaian sidang kode etik.

Menurutnya, Aiptu EW sudah berkali-kali kedapatan melakukan pelanggaran terkait penggunaan dan peredaran narkoba namun tidak kunjung jera.

"Sudah lama, dan sudah dilaksanakan sidang disiplin berulang kali, tapi yang bersangkutan tetap melanggar. Akhirnya dilakukan putusan upacara PTDH kepada yang bersangkutan," kata Samsul saat dikonfirmasi, Sabtu (18/7).

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Secara yuridis, tindakan Aiptu EW dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, dia juga melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf b, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Terlibat kasus narkoba berulang kali, Anggota Polres Blitar Kota Aiptu EW dipecat dari Polri
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