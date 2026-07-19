Polres Blitar Benarkan Anggotanya Ditangkap dalam Kasus Narkoba, Tes Urine Positif

jatim.jpnn.com, BLITAR - Polres Blitar membenarkan anggotanya berinisial Aipda N ditangkap karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba seusai ditangkap Sat Resnarkoba Polres Blitar Kota.

Kasi Humas Polres Blitar Aiptu Saiful Muheni mengungkapkan Aipda N memang berada di lokasi saat petugas Polres Blitar Kota melakukan penggerebekan di rumah seorang terduga pengedar narkoba.

"Berkaitan adanya informasi penangkapan anggota Polres Blitar yang diamankan oleh Polres Blitar Kota saat melakukan pengembangan penangkapan penyalahgunaan narkoba, itu benar adanya, yang mana saat kejadian tersebut, terdapat oknum anggota berada di lokasi kejadian," kata Saiful, Sabtu (18/7).

Baca Juga: Oknum Polisi Polres Blitar Ditangkap dalam Dugaan Kasus Narkoba

Saiful mengatakan Aipda N dipastikan positif mengonsumsi narkoba setelah menjalani tes urine yang dilakukan pihak Polres Blitar Kota.

"Saat dilakukan tes urine, oknum anggota tersebut dengan hasil positif berdasarkan keterangan dari Polres Blitar Kota," ujarnya.

Dia menegaskan pihak Polres Blitar tidak akan tinggal diam dan akan memproses kasus ini secara transparan. Saat ini, oknum N sudah diserahterimakan ke Polres Blitar dan langsung ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Seksi Propam).

Baca Juga: Kronologi Anggota Polres Blitar Ditangkap karena Diduga Nyabu

Proses pemeriksaan internal sedang berjalan intensif guna menentukan sanksi kode etik maupun kedinasan yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan.

"Saat ini terkait proses anggota tersebut masih berjalan. Untuk oknum anggota tersebut sementara diserahkan dari Polres Blitar Kota ke Polres Blitar, yang saat ini sedang ditangani oleh Propam Polres Blitar guna dilakukan pemeriksaan secara internal," ucap Saiful.