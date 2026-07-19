JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polres Blitar Benarkan Anggotanya Ditangkap dalam Kasus Narkoba, Tes Urine Positif

Polres Blitar Benarkan Anggotanya Ditangkap dalam Kasus Narkoba, Tes Urine Positif

Minggu, 19 Juli 2026 – 11:06 WIB
Polres Blitar Benarkan Anggotanya Ditangkap dalam Kasus Narkoba, Tes Urine Positif - JPNN.com Jatim
Oknum polisi Polres Blitar ditangkap atas kasus peredaran narkoba. Foto: dok.JPNN.com

jatim.jpnn.com, BLITAR - Polres Blitar membenarkan anggotanya berinisial Aipda N ditangkap karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba seusai ditangkap Sat Resnarkoba Polres Blitar Kota.

Kasi Humas Polres Blitar Aiptu Saiful Muheni mengungkapkan Aipda N memang berada di lokasi saat petugas Polres Blitar Kota melakukan penggerebekan di rumah seorang terduga pengedar narkoba.

"Berkaitan adanya informasi penangkapan anggota Polres Blitar yang diamankan oleh Polres Blitar Kota saat melakukan pengembangan penangkapan penyalahgunaan narkoba, itu benar adanya, yang mana saat kejadian tersebut, terdapat oknum anggota berada di lokasi kejadian," kata Saiful, Sabtu (18/7).

Baca Juga:

Saiful mengatakan Aipda N dipastikan positif mengonsumsi narkoba setelah menjalani tes urine yang dilakukan pihak Polres Blitar Kota.

"Saat dilakukan tes urine, oknum anggota tersebut dengan hasil positif berdasarkan keterangan dari Polres Blitar Kota," ujarnya.

Dia menegaskan pihak Polres Blitar tidak akan tinggal diam dan akan memproses kasus ini secara transparan. Saat ini, oknum N sudah diserahterimakan ke Polres Blitar dan langsung ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Seksi Propam).

Baca Juga:

Proses pemeriksaan internal sedang berjalan intensif guna menentukan sanksi kode etik maupun kedinasan yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan.

"Saat ini terkait proses anggota tersebut masih berjalan. Untuk oknum anggota tersebut sementara diserahkan dari Polres Blitar Kota ke Polres Blitar, yang saat ini sedang ditangani oleh Propam Polres Blitar guna dilakukan pemeriksaan secara internal," ucap Saiful.

Anggota Polres Blitar positif mengonsumsi narkoba setelah ditangkap saat penggerebekan rumah terduga pengedar. Kini kasusnya ditangani Propam
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   polres blitar anggota Polres Blitar ditangkap anggota Polres Blitar Anggota polres blitar sabu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU