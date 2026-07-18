Kronologi Anggota Polres Blitar Ditangkap karena Diduga Nyabu

jatim.jpnn.com, BLITAR - Sat Resnarkoba Polres Blitar Kota menangkap oknum anggota Polres Blitar berinisial N yang diduga menggunakan sabu-sabu di rumah seorang terduga pengedar narkoba.

Oknum polisi berinisi N ini yang ditangkap ini merupakan hasil pengembangan kasus narkoba yang dilakukan oleh jajaran Polres Blitar Kota pada Selasa, (14/7).

Kasat Narkoba Polres Blitar Kota Iptu Bambang Dwi Wahyono menjelaskan mulanya petugas meringkus pelaku berinisial KK.

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Dari hasil pemeriksaan KK, muncul nama pelaku lain berinisial KT yang tinggal di wilayah Kabupaten Blitar.

"Kami lakukan profiling kepada KT,kami dapat alamat rumahnya dan langsung kami sergap ke sana," kata Bambang, Sabtu (18/7).

Saat penggerebekan di rumah KT. Petugas justru dikejutkan dengan keberadaan oknum polisi berinisial N keluar dari dalam kamar.

Di lokasi kejadian, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 14,8 gram serta alat hisap pipet botol.

"Setelah digerebek, oknum N keluar dari kamar. Ya, kami angkut sekalian. Kami menemukan barang bukti di rumah KT berupa 14,8 gram sabu dan alat hisap pipet botol," ujarnya.