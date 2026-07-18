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JPNN.com Jatim Kriminal Terungkap, 27 Pria Pelaku Pemerkosaan Remaja di Sampang Saling Ajak Lewat Grup WhatsApp

Terungkap, 27 Pria Pelaku Pemerkosaan Remaja di Sampang Saling Ajak Lewat Grup WhatsApp

Sabtu, 18 Juli 2026 – 15:33 WIB
Terungkap, 27 Pria Pelaku Pemerkosaan Remaja di Sampang Saling Ajak Lewat Grup WhatsApp - JPNN.com Jatim
Kapolres Sampang AKBP Hartono (tengah) saat konferensi pers kasus pemerkosaan remaja 15 tahun yang dilakukan 27 orang. Foto: Dok. Polres Sampang

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Para pelaku diduga membuat grup WhatsApp untuk berkomunikasi dan mengatur aksi kejahatan tersebut.

Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan grup percakapan itu dibuat atas inisiatif pelaku utama berinisial AP (15) setelah diduga lebih dahulu memperkosa korban.

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"Di situlah sempat terjadi membuat grup si AP ini. Ada grupnya," kata Hartono, Kamis (16/7).

Menurut dia, perekrutan anggota berlangsung secara berantai. AP mengajak temannya, kemudian teman tersebut mengajak pelaku lainnya hingga jumlah orang yang diduga terlibat terus bertambah.

Dari hasil penyelidikan, grup WhatsApp tersebut diduga digunakan untuk saling berkomunikasi dan mengatur pertemuan dengan korban.

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Saat polisi mulai menangkap para pelaku, satu per satu anggota grup keluar karena diduga takut terungkap.

"Saat salah satu pelaku ditangkap, satu per satu pelaku keluar dari grup tersebut," ujarnya.

Polisi mengungkap pelaku dugaan pemerkosaan remaja 15 tahun di Sampang membuat grup WhatsApp untuk berkomunikasi. Total 27 tersangka dan 13 sudah tertangkap.
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TAGS   grup WhatsApp pemerkosaan remaja sampang kekerasan seksual pemerkosaan anak Polres Sampang pencabulan anak

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